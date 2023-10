CorSport - Garcia separa i fatti dalle opinioni nel tentativo di autodifendersi: da Verona rimette in gioco se stesso

Notizie calcio. Verona-Napoli apre un ciclo di partite che sarà cruciale per la stagione degli azzurri e del tecnico Garcia. Dopo i rumors di queste settimane, il tecnico ha incassato la fiducia di De Laurentiis, ma adesso dovrà dimostrare con i risultati di aver riportato la barra dritta.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata sulle parole di Garcia ieri in conferenza, analizzando il momento che vive il francese:

I segni nell’anima di due settimane turbolente, altro che le montagne russe, si possono vagamente (?) intuire e quando Rudi Garcia, nel tentativo d’autodifendersi, sceglie di separare i fatti dalle opinioni, la scelta assume un senso protettivo per sé e per il Napoli, che in sei partite - ma partendo da Verona - rimette in gioco se stesso.