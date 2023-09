CorSport - Garcia punterà su questi 8 calciatori per l'immediato riscatto contro Genoa e Braga

Calcio Napoli - La sconfitta contro la Lazio ancora brucia a distanza di tantissimi giorni. La sosta per le nazionali non ha dunque lenito il dolore per una sconfitta interna. Rudi Garcia attende con ansia che tornino tutti i nazionali per preparare al meglio la gara contro il genoa in programma sabato sera. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'allenatore francese si affiderà in particolare ad 8 calciatori per il riscatto.

Genoa Napoli, le ultime

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, Rudi garcia sembra volersi affidare in particolare ad 8 calciatori per fare bottino pieno in Liguria, ed anche in Champions con il Braga, per cancellare le critiche e soprattutto le ombre dopo la sconfitta contro la Lazio. I nomi su cui punterà l'allenatore francese sono: Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka, Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo, Elif Elmas, Matteo Politano, Alex Meret.