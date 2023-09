CorSport - Garcia nella bufera: squadra scomposta e depotenziata. Cruciali le sfide di Champions e Bologna

Calcio Napoli - Garcia contro tutti scrive questa mattina il Corriere dello Sport che analizza la bufera che si sta scatenando nei confronti dell'allenatore francese dopo un'altra prestazione deludente come quella contro il Genoa. Per il quotidiano saranno cruciali le due sfide di Champions e Bologna.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Garcia:

"E il sospetto che quattro partite siano state sufficienti per soffocare il sentimento e sgretolare quel capolavoro che appartiene a chiunque - Spalletti e Giuntoli inclusi, ci mancherebbe - resta a galleggiare nell’aria. Ma il Napoli di Garcia non c’è ancora, non è più quello dell’anno scorso, non è neppure altro, è un soggetto indefinito, è una squadra scomposta, improvvisamente depotenziata nella sua straordinaria autorevolezza offensiva e poi pure fragile nella propria organizzazione difensiva.

Il Napoli è un po’ figlio della propria estate, che De Laurentiis ha incentrato intorno a sé, al proprio intuito, a quelle visioni che in passato hanno indicato una rotta nuova, anche rivoluzionaria, ma in presenza di scelte illuminanti e diverse. Mentre ora, dal buio cupo di Marassi, dopo aver evitato un’altra sconfitta con quel talento sublimato dallo scudetto, s’insegue un filo di luce tra i tanti “perché” a cui Garcia vorrebbe offrire una risposta".