CorSport - Garcia ha trascorso questi giorni di riposo a Nizza con la sua compagna Francesca

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Rudi Garcia:

"E allora, Osi va a Paris. Cioè, è andato ieri e fino a prova contraria tornerà oggi in città, o comunque in tempo per il raduno: domani partirà con la squadra per Castel di Sangro, sede della seconda parte della preparazione estiva della squadra. Per la verità anche Rudi è andato in Francia, però a Nizza, dove risiede con la sua compagna Francesca, in questo momento alle prese con l’ultima fase della sua gravidanza e dunque a riposo".