CorSport - Garcia ha già conquistato i calciatori del Napoli con la sua educazione e fermezza

Calcio Napoli - Questa mattina il Corriere dello Sport racconta come Rudi Garcia abbia di fatto conquistato i calciatori in ritiro a Dimaro:

"I giocatori , comunque, hanno cominciato a seguirlo e ad apprezzarlo. A imparare qualcosa di lui nel corso dei colloqui personali. E come loro anche gli altri abitanti del pianeta azzurro: chiaro, cortese e fermo (dicevamo).

Un uomo che non ha messo le mani avanti, spiegando le difficoltà di un bis scudetto, ma anche un allenatore che dialogando con un bambino nel corso dell'incontro-intervista con i tifosi ha usato la più semplice delle metafore per farsi capire : «Quando tu cominci un gioco, giochi vincere o per perdere? Sempre per vincere, no?»".