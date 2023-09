CorSport - Garcia finge di non sapere che segnali abbiano lanciato le Nazionali: dopo l'investitura sognava altro

Notizie calcio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla conferenza stampa tenuta ieri da Rudi Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli.

Il quotidiano analizza le parole di Garcia, focalizzandosi sul discorso Nazionali:

Il Napoli non è ancora quel piacere per gli occhi che forse Garcia sognava, nel momento dell’investitura: però sono passate tre giornate di campionato e prima che il tormento si diffonda intorno a sé, conviene sdrammatizzare un po’, fingendo di non sapere come sia andata questa sosta, piena di Napoli, di Elmas, di Raspadori (centravanti) e dunque di messaggi diretti lanciati dalle Nazionali («non ho potuto vedere tutte le partite, perché ne abbiamo tanti in giro e io non ho dieci occhi») accatastati a bordo campo.