Calciomercato Napoli - Il Napoli di Garcia comincia a correre in tutti i sensi e lo fa senza diversi big che hanno assistito da spettatori alla prima uscita stagionale in attesa del loro debutto.

“Garcia è contento per l’entusiasmo dei giovani e per l’atmosfera percepita dopo la prima settimana di ritiro. L’amichevole contro la squadra trentina è stata vetrina per i tantissimi che sognano di convincere l’allenatore o semplicemente per esibirsi con disinvoltura prima di un nuovo prestito”