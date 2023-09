CorSport - Garcia e squadra hanno sete di riscatto: obiettivo tre vittorie di fila

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come Rudi Garcia e squadra hanno voglia di riscatto dopo il passo falso interno con la Lazio. Gli azzurri, dopo la sosta per le nazionali, saranno attesi da un calendario che li vedrà in campo praticamente ogni tre giorni. L'obiettivo immediato è quello di fare tre vittorie di fila per scacciare i fantasmi.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Il Napoli è atteso da un calendario che preoccupa, nonostante la statura di una squadra che ha stravinto lo scudetto con mesi e mesi di anticipo: ma alla ripresa, per cominciare, Marassi non sarà un tour dell’anima, o anche sì, e al di là dei ricordi e della simpatia tra la gente, ci sarà una squadra che in questa fase del torneo ha comunque dimostrato di avere qualità e anche carattere. Poi, debutto in Champions, pure qua con un pericolo, il Braga, da non sottovalutare, perché quando si sbarca in Europa, e a certi livelli, le difficoltà si ingigantiscono.

E infine, per chiudere la terna di trasferte, un giretto nella Bologna di Thiago Motta, squadra organizzata, in fiducia, che con il Milan ha perso ma non ha sfigurato; che con la Juventus ha pareggiato e ha avuto modo di specchiarsi nel Var, per imprecare a oltranza; che con il Cagliari era sotto e l’ha vinta, in rimonta, e quando sembrava non ce ne fosse più per nessuno. Ma Garcia sa bene che per evitare la produzione scomposta di fantasmi, conviene mettere assieme nove punti: è uomo di calcio".