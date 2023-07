CorSport - Garcia blinda il Napoli: oggi allenamento senza stampa e tifosi

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Rudi garcia questa mattina blinderà il Napoli. L'allenamento sarà rigorosamente a porte chiuse:

"L’arrivo dei nazionali e dunque la possibilità di lavorare con il gruppo al completo, comunque, comincia a diffondere il profumo della verità. Lavori tecnico-tattici proiettati al campionato e alle coppe, per intenderci, roba seria; a tal punto da consigliare una seduta di allenamento blindata. In un solo concetto: Garcia ha deciso di svolgere la sessione mattutina di allenamento a porte chiuse. Non ci saranno tifosi e neanche la stampa: tutti fuori, signore e signori, si fa il Napoli".