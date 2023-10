CorSport - Garcia è ancora assolutamente in bilico: squadra demoralizzata. ADL oggi di nuovo a Castel Volturno

Calcio Napoli - Rudi Garcia è ancora assolutamente in bilico si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. L'allenatore francese non ha incassato la piena fiducia da parte del presidente Aurelio De Laurentiis che oggi sarà nuovamente a Castel Volturno dopo essere stato a Milano in Lega per un'assemblea.

Garcia a rischio esonero

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: