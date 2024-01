Gaetano piace ad Empoli e Parma: la situazione

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il futuro di Gianluca Gaetano sarà lontano da Napoli. Sul centrocampista ci sarebbero due squadre interessate:

"Lo aspettano almeno in due, l’Empoli - che con il Napoli ha una corsia preferenziale - ed il Parma, dove c’è Pecchia che lo lanciato prepotentemente a Cremona: le valutazioni, in casi del genere, appartengono alla società e all’allenatore, che in prospettiva Champions dovranno inventarsi una lista di non semplice composizione".