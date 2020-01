CorSport - Gaetano in prestito alla Cremonese: può compiere lo stesso cursus honorum di Castrovilli

Ultimissime calcio Napoli - Non solo mercato in entrata. La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis lavora anche al mercato in uscita, soprattutto a centrocampo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sta per partite anche Gianluca Gaetano, che solo a maggio compirà venti anni: se ne va (in prestito) portandosi appresso l’emozione per il debutto in Champions, il rimpianto per non aver avuto chance in campionato, la speranza di tornare presto, dopo questo semestre che lo attende con la Cremonese, che vuole consegnargli i compiti che nella passata stagione furono di Castrovilli".