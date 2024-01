CorSport - Gaetano e Politano proveranno il recupero in extremis per Torino

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Politano e Gaetano in vista di Torino-Napoli:

"Politano corre, con prudenza, verso il recupero. Sta smaltendo l’affaticamento che mercoledì l’aveva costretto a saltare l’allenamento in gruppo. Ieri l’esterno di Mazzarri ha svolto parte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo.

Mancano due giorni alla partita contro il Torino, già quella di oggi sarà giornata indicativa per valutare le sue condizioni. Ha svolto lavoro personalizzato in campo anche Gaetano che dovrebbe farcela per domenica. Una buona notizia, data l’emergenza con l’assenza prolungata di Anguissa, in Coppa d’Africa, oltre a quella di Elmas, ceduto al Lipsia. Proprio a centrocampo sarà difficile perdersi in dubbi".