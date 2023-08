CorSport - Gabri Veiga vive con il cellulare in mano: attende un cenno da Napoli per partire

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più l'arrivo in azzurro di Gabri Veiga: il talentuoso centrocampista ha disputato ieri la sua ultima partita con la maglia del Celta Vigo, in attesa di avere il via libera per partire verso Napoli.

Gabri Veiga al Napoli, le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, Gabri Viega attende un cenno da Napoli e aspetta l'evolversi della trattativa per la cessione di Zielinski:

"Per Zielinski i margini per rinnovare sono ridottissimi, quasi inesistenti, e dunque adesso è il momento di un sì o di un no, con Gabri Veiga che sa di doversene stare con il cellulare in mano, per essere informato. Il suo sì al Napoli non basta e neppure la volontà del Celta di accontentarsi d’una manciata di milioni di euro in meno di quanto stabilito per liberarsi"