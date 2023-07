CorSport - Futuro di Demme tutto da decifrare: l'idea Hertha Berlino resta in stand-by

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport il futuro di Diego Demme è tutto da decifrare:

"E comunque, chissà cosa nasconderà questo mese da dentro o fuori, perché Demme - ad esempio - sa di essere finito in un cono d’ombra, alle spalle di Lobotka, nel quale si rischia di restare soffocati come nell’ultima stagione. E se per caso dovessero presentarsi ancora dalla Germania (Herta Berlino), il desiderio di rimettersi in gioco finirebbe chiaramente per avere il sopravvento"