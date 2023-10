CorSport - Formazione anti Fiorentina: Garcia prepara una novità

Calcio Napoli - Non dovrebbero esserci particolari sorprese nella formazione che domani Rudi Garcia manderà in campo contro la Fiorentina. L'unica novità potrebbe esserci in difesa rispetto alla gara di Champions League persa di misura contro il Real Madrid.

Probabile formazione Napoli Fiorentina

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda l'undici anti Fiorentina: