CorSport - Faccia a faccia De Laurentiis-Garcia: il tecnico ha ammesso responsabilità ed errori. Rischio esonero altissimo

Calcio Napoli - Il momento non è certamente dei migliori per il Napoli. Il tonfo interno contro la Fiorentina ha aperto di fatto la crisi tecnica. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, ieri c'è stato un faccia a faccia tra il presidente De Laurentiis e Garcia. La posizione dell'allenatore è più che mai debole.

Garcia a rischio esonero

