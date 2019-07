CorSport - Fabián erede di Hamsik? Lo spagnolo può ripercorrere le orme di Marek, ci fu una richiesta di Ancelotti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al centrocampista spagnolo del Napoli Fabián, vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano:

“Quando Carlo Ancelotti arrivò chiese espressamente di lui, scoperto da suo figlio Davide nel corso dei suoi viaggi d’amore da Ana, a Siviglia, ma la verità è che Giuntoli lo stava acquistando a prescindere. Il destino azzurro: e così Fabián ha conquistato spazio e scena. Fino a proporsi come l’erede di Hamsik: le caratteristiche sono differenti e il confronto è assai complesso, però in qualche modo può ripercorrere le orme di Marek. Non resta che ricominciare, dopo le vacanze che gli impediranno di raggiungere Dimaro, e individuare la posizione definitiva: nella stagione precedente ha interpretato ogni ruolo del centrocampo a quattro”