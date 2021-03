CorSport esalta Mertens: sono stati sufficienti 34 minuti per capire quanto sia mancato a questo Napoli

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Per capire quanto al Napoli sia mancato Mertens sono stati sufficienti 34 minuti, per scoprire quanto sarà utile e quanto decisivo, diventeranno indispensabili le prossime quindici partite. Le chiameranno tutte, nessuna esclusa, autentiche finali, le riempiranno di pathos e di sana tensione, però affinché sia ancora possibile lasciare sognare a Gattuso che la Champions League, cioè il quarto posto, non sia un’impresa, diventerà necessario (e forse anche inevitabile) scovare in quella gigantesca porzione di talento anche una vivacità che vada oltre la normalità. Il Napoli (ancora) in emergenza - senza Osimhen, Lozano, Petagna e Manolas - è comunque una realtà nella quale i piedi buoni consentono di palleggiare, d'inseguire una verticalità smarrita e la “resurrezione” di Ghoulam, riapparso in sedicesimi l’elegante padrone della corsia di sinistra, aggiunge qualità e autorevolezza".