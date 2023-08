CorSport esalta De Laurentiis, è il vero Sceicco del calcio: mago delle postille, ha in pungo persino la FIGC

Notizie calcio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato più di un articolo ad Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che con le sue postille contrattuali sta bloccando persino la FIGC nel poter annunciare Spalletti come successore di Mancini sulla panchina della Nazionale.

Ecco quanto scritto dal quotidiano su De Laurentiis:

L’uomo che con i cinepanettoni ha fatto ridere per decenni mezz’Italia, ora tiene in pugno pure l’altra metà: è una questione di clausole, che per lui sono un’autentica passione, e però pure di soldi, dei quali preferisce in genere non parlare ‘perché è cafone farlo’.

Adl ha dimostrato di essersi impadronito rapidamente della materia, il calcio, e di saperlo dominare dall’alto di uno scudetto. Lo sceicco è lui, e agli arabi che non hanno mai bussato alla porta con i piedi non ha neppure dovuto rispondere: Osimhen se l’è tenuto, ha prolungato il contratto, e adesso ha virato verso Veiga e Koopmeiners, perché gli va riconosciuto che non si è mai negato nulla, neanche una massiccia dose di insulti dalle curve, con le quali però ha fatto pace”.