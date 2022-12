CorSport - Entro martedì Spalletti riavrà tutti i reduci dal Mondiale: qualcuno può essere già convocato per il Lille

Calcio Napoli - Tra domani e martedì Luciano Spalletti riavrà a disposizione i calciatori che hanno partecipato al Mondiale si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Una buona notizia per il tecnico del Napoli che testerà la condizione dei suoi ragazzi. Qualcuno potrebbe anche essere convocato per la sfida amichevole con il Lille.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Si scrive nazionali, si legge risorsa-scudetto. I magnifici cinque: Anguissa, Kim, Lozano, Olivera, Zielinski. Rieccoli: qualcuno è già in città da un po' e qualcuno sta per tornare dopo le vacanze post Qatar, ma entro tre giorni saranno tutti in campo pronti a ricominciare la maratona d'Italia dopo l'indimenticabile passerella Mondiale. Nessuno, ovviamente giocherà l'amichevole in programma oggi al Maradona con il Villarreal di Albiol e Reina, mentre qualcuno potrebbe trovare un po’ di spazio mercoledì con il Lilla. Si vedrà. Innanzitutto, bisogna ricominciare: Anguissa, Lozano e Olivera saranno domani al centro sportivo di Castel Volturno per il primo allenamento, mentre martedì toccherà a Zielinski e Kim"