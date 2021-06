CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Un Emerson Palmieri ad esempio che va in scadenza nel 2022, a che vivendo nel Chelsea si porterebbe dietro un ingaggio non perfettamente in linea con la situazione attuale. Mandava sta davanti agli altri, a Emerson Palmieri e anche a Danilo D’Ambrosio, fresco di rinnovo con l’Inter”