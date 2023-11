CorSport - Emergenza terzino sinistro Napoli con l'Atalanta: Olivera rientra in extremis. Meluso guarda il mercato degli svincolati

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport in vista di Atalanta-Napoli c'è una vera e propria emergenza per Walter Mazzarri sulla fascia sinistra difensiva. Il portoghese Mario Rui è fuori dai giochi mentre Matias Olivera tornerà praticamente il giorno 24 novembre (gli azzurri giocheranno il 25 a Bergamo).

Emergenza terzino sinistro Napoli

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: