CorSport - Emergenza Napoli a centrocampo: out in quattro con il Girona

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport il Napoli è in piena emergenza a centrocampo. Domani contro il Girona, l'allenatore Garcia dovrà necessariamente inventarsi qualcosa nella zona centrale del campo:

"Certo, poi la sorte sa entrare in gamba tesa, e Garcia qualcosa deve inventarsi in queste sedute senza regista: non c’è Lobotka che ha un fastidio da sovraccarico al ginocchio sinistro, non c’è Gaetano - che là in mezzo piaceva tantissimo a Spalletti - e non c’è neanche Demme, che tra le varie distrazioni del mercato ci ha dovuto aggiungere pure un affaticamento. Demme, Gaetano, Lobotka ed Elmas non inquietano però infastidiscono, qualcosa rallentano (ovviamente) e certo, pur senza allarmare, semmai disturbano".