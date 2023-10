CorSport - Elmas scontento, si sente emarginato da Garcia: ora rifiuta di affrontare il tema rinnovo

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un Elmas molto scontento della gestione di Rudi garcia nei suoi confronti:

"Nel Napoli, in questo momento, il sorriso sembra quasi un optional: tanti casi, tante storie tese, troppe situazioni particolari e delicate. Un simbolo? Elmas. Il miglior dodicesimo della stagione precedente, il centrocampista con più gol della rosa e la luce degli occhi di Spalletti. Che non ha mai accecato Garcia: per Rudi è meglio schierare il centravanti Raspadori da mezzala che Elmas nel suo ruolo di mezzala. Elif è a dir poco scontento, si sente emarginato: tant’è che per il momento rifiuta di affrontare il tema rinnovo (scadenza 2025)".