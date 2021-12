CorSport, editoriale Barbano: "Tatticamente la gara l'ha vinta Thiago Motta: ha messo in piedi un formicaio operoso a centrocampo"

Napoli calcio - L'editoriale di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport dopo Napoli-Spezia.

"La vittoria di San Siro illude, il tonfo del Maradona riporta alla realtà. Anche se la realtà non coincide esattamente con il risultato di Napoli-Spezia. Bugiardo rispetto al dominio del gioco, e alle tante occasioni sprecate dagli azzurri o neutralizzate dal bravo portiere Provedel. Però, a voler guardare tatticamente la gara, non c’è dubbio che il vincitore sia Thiago Motta. Che ha messo in piedi un formicaio operoso a centrocampo, capace, sotto la guida di uno straordinario Agudelo, di raddoppiare, e triplicare se necessario, la marcatura sui portatori di palla avversari, ma soprattutto capace di inibire con una marcatura personalizzata le due fonti del gioco del Napoli: Zielinski e Lobotka".