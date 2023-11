CorSport - Ecco quando De Laurentiis lascerà definitivamente Castel Volturno. Stasera andrà in ritiro insieme alla squadra

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis sarà con la squadra in ritiro a Cava de' Tirreni questa sera nella vigilia della sfida che vedrà domani pomeriggio il Napoli ospite della Salernitana allo stadio Arechi. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente dovrebbe lasciare definitivamente il quartier generale di Castel Volturno dopo Napoli-Empoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il Napoli, come tradizione degli ultimi anni, oggi trascorrerà la vigilia in ritiro a Cava de’ Tirreni. Con il gruppo, ovviamente, ci sarà anche De Laurentiis: il presidente è rimasto al fianco della squadra e dell’allenatore per tutta la settimana e anche ieri, nonostante il diluvio che ha bagnato (fradicio) l’allenamento, non s’è mosso dal centro sportivo. L’idea è che Adl prolungherà la sua permanenza fino alla prossima sosta".