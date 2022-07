CorSport - Ecco perché il Napoli ha congelato l'affare Deulofeu: il retroscena

Il Napoli ha messo in stand by Gerard Deulofeu. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega i motivi per i quali l'attaccante spagnolo per adesso è uscito dai radar di Cristiano Giuntoli.

Deulofeu

Deulofeu-Napoli: affare in stand by

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"E allora, manovre d'attacco. Un centravanti: il Cholito. E poi un'ala, un esterno puro, un altro giovane turbo da mettere al servizio di Osimhen insieme con Kvaratskhelia. La decisione di puntare dritto sul 4-3-3, e la vittoria della Roma nel prestigioso testa a testa per Dybala, hanno definitivamente modificato il piano operativo di mercato: i contatti con l'Udinese per Deulofeu sono fermi da un po', completamente, e tra l'altro le parole di Giuntoli nella conferenza di fine ritiro andata in scena lunedì a Dimaro hanno praticamente indirizzato i radar su altri mondi. Verso altri obiettivi: profili adatti se non addirittura perfetti nell'interpretazione del modulo".



Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli