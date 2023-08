CorSport - Ecco perchè De Laurentiis ha preferito tacere il 12 agosto

Calcio Napoli - Il presidente De Laurentiis aveva promesso che il 12 agosto avrebbe parlato dicendo a tutti dove sarebbe arrivato il suo Napoli in questa stagione. Quella data è arrivata ma non vi è alcuna traccia di dichiarazioni presidenziali. Questa mattina il Corriere dello Sport racconta il motivo del silenzio di De Laurentiis.

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport:

"Aurelio De Laurentiis osserva e tace, ha evitato il 12 agosto di dire la sua, si è tenuto per sé le proprie riflessioni, ci ha messo la firma, dunque anche la faccia, cooptando per un bel po’ tutte le funzioni del presidente-manager: Mauro Meluso, il diesse, è arrivato tardi, il 13 luglio, e con garbo si è introdotto in un sistema nuovo e in un progetto per alcuni versi già avviato ma ora assorbito".