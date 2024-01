Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport potrebbero esserci due cessioni dell'ultimo momento in casa Napoli:

"E per il resto saranno cessioni (o tentativi): in uscita restano il centrocampista Gianluca Gaetano, in campo anche con la Lazio nel secondo tempo, e Nikita Contini, il terzo portiere, impiegato soltanto una volta in questa stagione, per una ventina di minuti del secondo tempo con il Monza".