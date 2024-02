CorSport distrugge Osimhen: Napoli prigioniero da 6 mesi, concessi troppi privilegi. La sceneggiata volge ai titoli di coda

L'edizione odierna del Corriere dello Sport critica l'atteggiamento di Victor Osimhen che sembra tenere quasi in ostaggio il Napoli visti alcuni atteggiamenti. L'ennesima assenza dopo la convocazione in nazionale è sicuramente un argomento sul quale discutere.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Ormai è da sei mesi che va così, prigionieri di un contratto e di un talento al quale sono stati concessi privilegi che non possono sparire proprio ora che arriva la madre di tutte le partite come si intuisce rileggendo un report che dice niente o forse tutto.

Napoli-Genoa la guarderà dalla tribuna, certo che sì: nell’elenco dei convocati non c’è ma ci sarà, serve un po’ di pazienza, perché per gestirlo come si dovrebbe, basterà far arrivare il Barcellona al «Maradona». E così saranno tutti felici e contenti i protagonisti di questa sceneggiata che non finisce mai o magari sta scivolando verso i titoli di coda".