CorSport distrugge Garcia: Kvara in panchina è il suo ultimo scempio. Un vero capolavoro di giornata

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport distrugge Rudi Garcia per la decisione di tenere fuori dal primo minuto il georgiano Kvaratskhelia ieri nella gara contro l'Empoli:

"Il vero capolavoro di giornata, però, resta l’esclusione di Kvara dall’inizio: fare a meno del talento più estroso, micidiale e incontenibile nelle giornate buone e quantomeno pericoloso in quelle così così, ha il sapore dell’autolesionismo.

Sia chiaro: è ovvio che Garcia ha sempre scelto in perfetta buona fede e assoluta coerenza con le proprie idee, ma i risultati e gli umori, i confronti con la squadra, le riunioni con il presidente e le critiche non hanno minimamente scalfito le sue certezze incrollabili. Mai: e il filo tra la sicurezza in se stessi e la presunzione diventa sottilissimo".