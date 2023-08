CorSport distrugge Di Bello con un 3 in pagella: ma cosa hai fatto! Su Ndoye rigore è netto

Serie A - Il Corriere dello Sport boccia senza attenuanti l'arbitro Di Bello di Juventus-Bologna. Al fischietto brindisino viene dato un 3 in pagella per il non rigore dato ai felsinei per fallo ai danni di Ndoye.

Pagella arbitro Di Bello Juve Bologna

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Di Bello: