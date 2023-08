CorSport distrugge Bonucci: mai stato un fuoriclasse. Fece calare i pantaloni al Governo dopo l'Europeo

Serie A - Il Corriere dello Sport demolisce Leonardo Bonucci. Ad andare giù duro è il giornalista Cristiano Gatti che scrive:

"D’altra parte, Bonucci ha sempre pensato di dirigere il traffico. Come centrale, si è sempre sentito al centro. Si è venduto – e lo hanno dipinto – come uno Scirea, un Baresi, un Cannavaro, senza però mai esserlo davvero. Un ottimo difensore, questo innegabilmente, ma non un fuoriclasse che segnerà la storia. Quella, la storia, l’ha più che altro segnata nel 2020, dopo il trionfo agli Europei. Come dimenticare.

In pieno clima Covid&Distanziamenti, lui si vantò di aver schierato il governo, imponendo la sfilata del pullman tra agghiaccianti assembramenti di popolo, ricorrendo al famoso ricatto “se il pullman non sfila, noi non andiamo da Draghi”. Pazienza se penosamente il governo calò i pantaloni. Resta lo storico gesto: il calciatore che tratta con lo Stato, mettendolo in ginocchio".