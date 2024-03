CorSport - Dimissioni di Sarri sono un gesto antisistema, ma dopo Napoli non si è visto più il suo gioco

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce le dimissioni di Maurizio Sarri un vero e proprio gesto anti-sistema:

"Alla Lazio tutto sommato ha fatto bene. Il secondo posto è un traguardo storico. Anche la vittoria sul Bayern rimarrà. Ma nella storia della sua vita in copertina restano sempre gli anni di Napoli. Quel gioco che fece innamorare l’Italia e portò Allegri sull’orlo di una crisi di nervi. Perse lo scudetto, è vero. Nonostante i 91 punti. La sua rivincita fu aver fatto innamorare i dirigenti della Juventus che lasciarono acciughina per lui. Lontano da Napoli, però, di quelle trame non si è visto più niente. Era riuscito nell’impresa di convincere gran parte dell’opinione pubblica che avesse fritto il pesce con l’acqua.

Come Zeman a Foggia. Ovviamente non era così, quella squadra era forte, aveva calciatori forti che poi lo hanno dimostrato. Ma se n’erano convinti con lui. Con lui si erano sentiti per la prima volta grandi. Adesso, a 65 anni, ha un futuro da progettare. Deve scegliere, Maurizio. Se rimanere fedele al suo personaggio tanto caro ai nostalgici. Ora anche rinvigorito dalle dimissioni: un gesto che rilancia la sua immagine di anti-sistema".