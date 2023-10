CorSport - Difesa da inventare per Pioli: doppio dubbio in vista del Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come per Stefano Pioli ci sia un'emergenza difesa in vista della gara di domani contro il Napoli:

"La difesa anti-Napoli è da inventare. Stefano Pioli si attrezza fin d'ora. Muove le pedine per necessità, dentro quell'assetto che domani sarà orfano di un pilastro come Thiaw. L'indiziato per sopperire all'assenza del tedesco è un Kalulu in cerca di nuova confidenza col ruolo di centrale.

Ieri Pioli a Milanello ha lavorato su Kalulu in coppia con Tomori. Resta sempre viva la candidatura di Kjaer, che quest'anno ha giocato dall'inizio nei passaggi delicati contro Inter e Lazio, ma Kalulu è favorito. Nella scorsa stagione il danese affrontava il Napoli da vicino per due volte in Champions. Pioli potrebbe tenere aperte entrambe le ipotesi, senza contare che pure nella vittoria rossonera 4-0 al Maradona in aprile c'erano Tomori e Kjaer nella cerniera difensiva".