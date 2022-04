CorSport - Dietrofront ritiro Napoli: De Laurentiis temeva un nuovo ammutinamento

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perchè alla fine il Napoli ha fatto dietrofront sul ritiro permanente che era stato annunciato subito dopo la pesante sconfitta di Empoli. C'è stata una lunga telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Spalletti.

"In due giorni di contorsioni tecniche e verbali (e anche verbose), girellando alla ricerca di un albergo che consentisse di starsene in ritiro (permanente, eh), il Napoli ha riscoperto il senso acuto del disagio e anche quello della paura, ha temuto di poter (dover?) fronteggiare il pericolo di un ennesimo ammutinamento ed ha sposato la linea-Spalletti, che Adl ha condiviso nel corso di una lunga telefonata, servita per confrontarsi e per rimuovere quell’aut aut divenuto il terreno di uno scontro senza un domani"