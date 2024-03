CorSport - Diego Simeone stasera tifa Napoli non solo perché c'è suo figlio Giovanni

Diego Simeone tifa Napoli questa sera si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. Il Cholo sarà in prima fila per gli azzurri non solo perché ci gioca suo figlio Giovanni. C'è un motivo in più che spinge l'allenatore dell'Atletico Madrid a tifare per il collega Francesco Calzona:

"Simeone padre, che domani sfiderà l’Inter al Metropolitano, per esempio tifa Napoli. Perché c’è di mezzo suo figlio Giovanni, certo, ma soprattutto perché l’eliminazione del Barcellona certificherebbe la qualificazione dell’Atletico Madrid al Mondiale per Club, e questo a prescindere dal futuro cammino dei Colchoneros in Champions, a partire dalla sfida di domani contro Inzaghi. Da casa Juve tiferanno invece per i blaugrana: dopo l’uscita di scena della Lazio, l’eliminazione del Napoli consegnerebbe ai bianconeri il pass per il torneo".