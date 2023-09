CorSport - Dieci incontri senza lode e con fumate grigie sul rinnovo: ADL e Osimhen giù la maschera

Calcio Napoli - "Dieci incontri senza lode: Victor-ADL giù la maschera" scrive questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia come tra De Laurentiis e Calenda non sia stato raggiunto alcun tipo d'intesa per quanto riguarda il prolungamento contrattuale dell'attaccante Victor Osimhen. Non ci sono certezze sul quando e semmai ci sarà la fumata grigia.

Rinnovo Osimhen Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda il rinnovo di Osimhen: