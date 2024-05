CorSport - Di Lorenzo potrebbe pensare di restare a Napoli con l'arrivo di Conte: la situazione

L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli darebbe la scossa anche all'intero gruppo di calciatori. Tra questi sicuramente Giovanni Di Lorenzo. Il capitano, come raccontato nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, ha chiesto di andare via in quanto ritiene chiuso il suo ciclo a tinte azzurre. Ieri, in esclusiva su CalcioNapoli24 (LEGGI QUI), abbiamo scritto come sul destino del capitano l'ultima parola spetti al nuovo tecnico. Questa mattina, il Corriere dello Sport conferma la nostra indiscrezione aggiungendo però il nome del tecnico Conte.

Di Lorenzo potrebbe restare con Conte

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport su Di Lorenzo: