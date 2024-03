CorSport denuncia - Giocatori della Nazionale godano di un trattamento speciale, la federazione non prendesse mai più posizione. Acerbi ha fatto di tutto per evitare la squalifica

Napoli - E' il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che si è espresso in modo duro sul caso Acerbi-Juan Jesus sull'edizione odierna del Corriere dopo la sentenza del Giudice Sportivo Mastandrea che ha assolto Acerbi.

Acerbi-Juan Jesus, la denuncia del Corriere dello Sport

Continua a far discutere e tanto la decisione presa dal Giudice nei confronti di Acerbi che non è stato punito per le presunte offese razzista a Juan Jesus. Ecco quanto scritto sul Corriere dello Sport da Ivan Zazzaroni:

Sul piano del diritto, la decisione del giudice Mastrandrea è inattaccabile. Su quello morale ci sarebbe, anzi c’è, molto da dire. Mi perdonerà, Acerbi, se resto convinto che quella parola Juan Jesus non se la sia inventata. Capisco tuttavia che non potesse fare altro che cercare di evitare la squalifica con la quale avrebbe chiuso la carriera in modo indegno. Un’ultima considerazione: se dovessero ripetersi episodi del genere con protagonista un giocatore della Nazionale, sarebbe opportuno che la federazione non prendesse posizione, come invece ha fatto in questa occasione con un comunicato senza senso, prima dello svolgimento delle indagini da parte della procura della federazione stessa. Il sospetto che nell’anno di Europei particolarmente importanti per l‘intero sistema i giocatori del giro azzurro godano di un trattamento speciale (leggi Tonali e Acerbi) rischia di albergare a lungo nella testa di brutte persone come noi.