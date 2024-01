CorSport - Demme, Zanoli, Ostigard, Zerbin e Gaetano in uscita dal Napoli: le ultime

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto in casa Napoli per quanto riguarda le cessioni:

"Da definire il fronte delle uscite: Zerbin piace al Frosinone; Demme è stato proposto alla Fiorentina nell’ambito dell’operazione per Barak; Gaetano ha un po’ di pretendenti ma Mazzarri lo apprezza molto e non vorrebbe privarsene, si vedrà. Diverse sono le storie di Zanoli e Ostigard, non più considerati contropartite nell’ambito dell’affare-Dragusin: la voglia di entrambi di cambiare aria per trovare maggiore continuità, però, resta".