CorSport - Demme nel mirino dell'Eintracht. Sulle tracce del regista anche un club italiano e turco: il Napoli apre ad una nuova formula

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Diego Demme. Per il quotidiano, ci sarebbe l'interesse dei tedeschi dell'Eintracht Francoforte (prossimo avversario del Napoli in Champions) sul regista. Il Napoli, come è noto, ha aperto la cessione a titolo definitivo per 5 milioni ma a quanto pare sarebbe disposto anche a dare via Demme per un prestito con obbligo di riscatto.

Demme lascia il Napoli?

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: