CorSport - De Laurentiis voleva Allegri prima di Spalletti, fu Max a consigliargli di puntare su Luciano

Notizie calcio. Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni scrive, parlando di Allegri, racconta un retroscena legato al Napoli e De Laurentiis:

"Florentino Perez tentò per ben due volte di portarlo al Real Madrid e in entrambe le occasioni si sentì rispondere di no (cazzata cosmica di Max); Aurelio De Laurentiis lo cercò (di nuovo) prima di Spalletti, i due si incrociarono spesso e alla fine fu il Nostro a suggerire al presidente del Napoli di puntare su Luciano («è il migliore in circolazione, prenda lui»)".