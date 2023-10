CorSport - De Laurentiis viaggerà insieme alla squadra sia a Verona che Berlino: vuole restare vicino al gruppo

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis viaggerà insieme alla squadra sia nella trasferta di Verona che in quella di Berlino. Un gesto di vicinanza importante quello del presidente che confida nel riscatto della squadra.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"De Laurentiis, insomma, non lascia. Nessuno: raddoppia il suo impegno fisico, quotidiano, ed è una presenza che l’allenatore e la squadra avvertiranno anche sabato. A Verona: domani il presidente viaggerà con il gruppo e sarà al fianco dei suoi in occasione della partita in programma alle 15 al Bentegodi con l’Hellas. E poi farà lo stesso martedì a Berlino, in Germania, in occasione della sfida con l’Union valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions".