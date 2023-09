CorSport - De Laurentiis studierà in tv Garcia: Braga-Napoli è un esame oppure una presa di coscienza sullo stato dell’arte

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia com Aurelio De Laurentiis osserverà con molta attenzione l'operato di garcia in questa settimana dove gli azzurri affronteranno Braga, Bologna e Udinese. Tre gare che assumono una grande importanza:

"Da Braga, in diretta televisiva, Garcia verrà amabilmente «vivisezionato» da Aurelio De Laurentiis. Braga-Napoli è un esame oppure una presa di coscienza sullo stato dell’arte, lo sa pure Garcia, che De Laurentiis terrà poi come relazione di questa settimana, una specie di tour ma non certo un percorso spirituale, in cui al Napoli servirà rialzarsi e camminare. Meglio ancora se corresse. Prima che poi sia già (clamorosamente) troppo tardi".