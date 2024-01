CorSport - De Laurentiis si trova in Spagna, da lì tratta con Pozzo per Samardzic

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport attualmente il presidente De Laurentiis si trova in Spagna. Da lì starebbe trattando in prima persona con Pozzo per la chiusura dell'affare Samardzic:

"Adl ha scelto, e ha dunque deciso, ma bisogna limare il prezzo. I ventisette milioni iniziali sono già stati sgrossati un pochino, per ora si è fermi a venticinque – e sarebbero venti più cinque di bonus – che però dalla Spagna si tenta di ridimensionare ulteriormente. Mica facile".