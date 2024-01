CorSport - De Laurentiis oggi sarà a Napoli in vista del derby con la Salernitana

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis rientrerà oggi a Napoli dalla Spagna. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che evidenzia la presenza del presidente alla vigilia di una gara così delicata come il derby contro la Salernitana.

De Laurentiis torna a Napoli dalla Spagna

Il presidente del Napoli era da diversi giorni in Spagna dove ha sempre dato direttive per quanto riguarda le operazioni di mercato. Adesso in giornata sarà nuovamente in città. Probabilmente assisterà alla gara tra Napoli e Salernitana in programma domani allo stadio Maradona.