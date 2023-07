Calciomercato Napoli - Secondo il Corriere dello Sport il Napoli non spenderà mai oltre i 35 milioni per un centrale difensivo in questa sessione di mercato. Tra i nomi in ballo ci sono anche quelli di Kilman e Le Normand:

"Se il Wolverhampton, con un atto di buona volontà, limitasse le proprie aspirazioni economiche, il centrale diventerebbe Kilman: ma oltre i 35 milioni di euro Adl non ci andrà. E quindi, diventa complicato pensare che pure Le Normand, clausola da 50, possa rientrare in gioco"