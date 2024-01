CorSport - De Laurentiis non bada a spese: stanziato budget record per questo calciomercato

Calcio Napoli - De Laurentiis e la polizza Champions League titola questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea la volontà del presidente del Napoli di investire una cifra molto importante in questa sessione invernale di calciomercato. Il quarto posto è un obiettivo primario per le casse del club, quindi De Laurentiis non lesinerà sforzi affinché Mazzarri abbia tutto ciò che gli occorre per raggiungere la prossima Champions.

Budget Napoli mercato gennaio

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ha stanziato un budget davvero monstre per gennaio: 60 milioni di euro. Una cifra che servirà a comprare dopo Mazzocchi anche un centrale difensivo ed una mezzala in grado di sostituire Frank Anguissa alle prese con la Coppa d'Africa.